VIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei'

Acht weken zoekt programmamaker Miranda Werkman in de serie Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei naar de verhalen van de mensen achter de deuren van GGZ Friesland. Van Franeker tot Dokkum, Lemmer, Leeuwarden en Bolsward komen patiënten en hulpverleners in beeld. Deze maandag is de eerste aflevering, daarin zijn we in Franeker.