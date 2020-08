Sportpark Skoatterwâld wordt vernieuwd; SC Heerenveen en VV Heerenveen werken samen

Te weinig ruimte

De voorzitter van VV Heerenveen, Bernier Hoekstra, is er wel blij mee. "Het complex is niet meer up-to-date en voldoet niet meer aan de huidige eisen. We zijn de derde club van Fryslân en de jeugd van SC Heerenveen traint hier ook, maar de uitstraling is ver beneden de maat. Er zijn te weinig velden, we hebben er vier en op een zaterdag worden er wel 32 wedstrijden gespeeld. We hebben ook maar acht kleedkamers. Dan heb je dus dat er drie teams van vijftien jongens in moeten, met alle kleding en tassen."

Omdat SC Heerenveen lange tijd een eigen trainingscomplex wilde hebben, maar daar nu vanaf ziet, kan worden gekeken naar de plannen voor Skoatterwâld. "Omdat ze op Skoatterwâld blijven, kunnen ze nu samen optrekken. Als zij naar het noorden gaan, dan kunnen we opschuiven en zijn we klaar voor de toekomst."

In 1996 is het park geopend en toen had de voetbalclub 450 leden. "Nu hebben we 950 leden, maar nog steeds even veel velden en kleedkamers. Dus het is veel te krap."