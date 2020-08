Burgemeester over dierenmishandeling Buitenpost: "Hulpverlening is begonnen"

Burgemeester Brouwer van Achtkarspelen was de afgelopen week intensief met de zaak bezig. Sommige beesten overleefden het niet. "Het is niet niks wat er is gebeurd: dat kinderen zo met deze beesten om zijn gegaan. Het was een schok voor de school. We zijn er meteen heen gegaan, we hebben met de leerkrachten en kinderen gesproken en hulpverlening gegeven. Toen duidelijk werd welke jongeren er verantwoordelijk zijn en hoe jong ze zijn, toen heb ik meteen gezegd dat er hulpverlening moet komen. En ten slotte is er ook met een delegatie van de buurt gesproken op zaterdag," zegt burgemeester Brouwer.

Jonge kinderen

De burgemeester wil verder niet veel kwijt over de kinderen. "Dit raakt hun privacy wel. We zijn al heel open doordat we hebben gezegd dat het gedaan is door hele jonge jongens. Wat er in het verleden is gebeurd, daar blijf ik bij weg. Ze waren niet eerder in beeld voor dergelijke feiten. Dit was nieuw. Daarom hebben we ook gezegd: het zijn jonge kinderen, ze krijgen hulpverlening om ervoor de zorgen dat dit niet weer voorkomt. Het zijn kinderen uit Syrische gezinnen. Hulpverlening, GGD en Vluchtelingenwerk bepalen de aanpak. Zij kijken ook naar wat de kinderen hebben meegemaakt, maar dat laat ik aan de professionals."

Praten met school en buurt

Op het Nordwin College is meteen begonnen met hulpverlening. "Daar is de school tevreden over en dat hebben we ook goed met elkaar opgepakt." Dat geldt ook voor de buurt. "Wat er is gedaan, is vreselijk. Iedereen vraagt hoe dit nu kon. Onze insteek is: rust in het dorp. Ik krijg veel te horen dat dit niet weer moet gebeuren. Dat is onze agenda. Wat we hebben besproken, deden we in vertrouwelijkheid. Dus wat er besproken is, houd ik voor me."