ISU schrapt eerste vier wereldbekerwedstrijden schaatsen

Het worldcupseizoen zou half november beginnen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Die wedstrijd, en ook die in Stavanger (Noorwegen), Salt Lake City (Amerika) en Calgary (Canada), gaan niet door. Reizen tussen die landen is niet verstandig vanwege het coronavirus.

Wanneer de schaatsers wel in actie komen, is nu nog niet duidelijk. Mogelijk komt die bubbel in Thialf in Heerenveen, om daar de afgelaste wedstrijden in te halen. De ISU kijkt naar meerdere opties in Nederland.

In februari en in maart staan er nog wedstrijden op het programma in China en Heerenveen. Die staan voorlopig nog wel op de agenda.

Ook shorttrackwedstrijden afgelast

In het shorttrack zou het wereldbekerseizoen beginnen in het eerste weekend van november in Montréal in Canada. Die gaat niet door. Ook de wedstrijd van een week later in Laval (Canada) gaat niet door.