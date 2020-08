Tandenborsteldief veroordeeld tot negen weken cel

De drogisterij had camerabeelden van het stel verspreid. Zo konden ze gevonden worden, waarna de politie hen heeft aangehouden. In hun auto lagen drie tassen met opzetborstels. Die hadden ze ook uit Beetsterzwaag en Gorredijk vandaan gestolen. De vriendin van de man is zwanger. Zij is voorlopig vrijgelaten, maar moet op een later moment nog voor de rechtbank verschijnen.