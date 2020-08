VIDEO: Hoe gaat het nu met vlogger Lo Keers?

Verpleegkundige Lo Keers heeft wekenlang videodagboeken bijgehouden over het begin van de coronacrisis. Voor haar was het een indrukwekkende tijd met als hoogtepunt dat ze erbij was dat een coronapatiënt op de Intensive Care van de beademing werd gehaald. Momenteel is Lo bezig met een opleiding als IC-verpleegkundige. Ze had zich al opgegeven voor deze opleiding voordat de coronacrisis begon, maar door corona weet ze zeker dat ze dit wil.