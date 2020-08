Museum Martena maakt met 'Aaitour' kans op 30.000 euro

De door Museum Martena ontwikkelde Aaitour is een rondgang op eigen gelegenheid, of met een persoonlijke gids door het museum. Met een audiotour gaat de bezoeker bij 30 objecten langs. Beeldbeschrijvingen worden gecombineerd met achtergrondinformatie en anekdotes. Ook mogen de objecten worden gevoeld. "Je kunt je beter tot de omgeving en de spullen verhouden, als je het mag aanraken", zegt een bezoeker.



De audiotour is er in het Nederlands, Fries, Engels en Duits, en ook in gebarentaal. Museum Martena wil de objecten dichter bij de mensen brengen. In de 'aanraakstijlkamer' mogen bezoekers authentieke voorwerpen aanraken en gebruiken. In de Aaitour draait het om replica's zoals een houtsnijwerkje van Anna Maria van Schurman.

RAAK Stimuleringsprijs

Met de RAAK Stimuleringsprijs worden musea gestimuleerd om de collecties toegankelijk te maken voor mensen met een visuele handicap. Stemmen kan tot en met 7 oktober op www.raakstimuleringsprijs.nl. Op 8 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.