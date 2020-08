Verhalen van Pippi Langkous verschijnen in het Fries

"Het was geweldig om te doen", vertelt Martsje de Jong. Ze was al een Pippi-fan. "Ik keek het in mijn jeugd op televisie en later heb ik de dvd's met mijn eigen kinderen grijs gedraaid en ik vind het nog leuk."

Eerder heeft De Jong al 'Karlsson fan it dak' van Lindgren vertaald, waar Tryater een familievoorstelling van maakte. Ze hoefde niet lang na te denken toen de vraag kwam om de omnibus met drie delen met de verhalen van Pippi te vertalen. "Ik wilde het voor de zomervakantie af hebben, dus ik heb wel even moeten doorwerken. Het zijn zo'n 300, 350 bladzijden, dat is wel veel, maar het is geen Bijbel."

Ze gebruikte het Zweedse origineel. "De taal heb ik me eigen gemaakt door Zweedse kranten te lezen, in de tijd dat er Zweedse voetballers bij Heerenveen speelden. Het lezen gaat me goed af, het praten is wat lastiger."

Brontaal

"Bij een vertaling verlies je altijd iets van het origineel. Je kunt nooit precies bij de taal komen, en als je daar nog een taal bij gebruikt, dan wordt de afstand naar het origineel nog groter. Daarom vind ik dat je uit de brontaal moet vertalen. Het Fries en het Zweeds liggen wel dicht bij elkaar, qua beleving en smaak van de woorden."

In het boek komen dezelfde illustraties als in de Nederlandse versie. Het boek ligt in november in de winkels. "Mooi richting de feestdagen."