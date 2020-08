Kabinet steunt regionale cultuur met 150 miljoen euro

Voorwaarden nog onzeker

Hein Kuiken, wethouder cultuur en financiën in de gemeente Leeuwarden, is ingenomen met het toegezegde geld, maar is ook terughoudend omdat hij nog niet weet of gemeenten ook zelf geld moeten bijleggen. "In het eerste steunpakket hebben we ruim vijf ton gekregen voor de Harmonie, Neushoorn en Slieker Film met als voorwaarde dat we als gemeente moesten co-financieren. Als wethouder van financiën heb ik heel erg moeten zoeken naar dit geld. Als dit weer moet dan weet ik niet meer waar ik moet zoeken."

Op deze financiële voorwaarden van het Rijk is door gemeenten veel commentaar geleverd, omdat de financiële positie van gemeenten over het algemeen niet sterk is.

Nieuw perspectief

Wiebren Buma, directeur van Cultuurkwartier Sneek, is blij met het nieuws. "We moeten natuurlijk nog zien hoe het allemaal landt, maar het biedt perspectief." Buma heeft een goed gevoel over het feit dat er nu meer aandacht is voor de culturele sector en dat die serieus wordt genomen. "De culturele sector zorgt voor 4,5 procent van de werkgelegenheid en de sector heeft een groter aandeel in de economie dan bijvoorbeeld de landbouw."

Het is niet alleen geld waar Buma behoefte aan heeft. Hij hoopt ook op een versoepeling van de 1,5 meter-maatregel voor de culturele sector, zoals in België al het geval is. Vanaf dinsdag hoeft men in België in de culturele sector geen anderhalve meter, maar een meter afstand te houden. "Als dit hier ook gebeurt dan kunnen we meer bezoekers toelaten. Dat levert een flinke financiële verlichting voor ons op."

Cultuur bovengemiddeld geraakt

Volgens het ministerie van cultuur wordt de culturele sector bovengemiddeld wordt geraakt door de coronacrisis. Het zogenoemde Bruto Binnenlands Product is in het tweede kwartaal met 8,5 procent gedaald, terwijl dat in de culturele sector met een daling van 37,5 procent veel meer was. In dit kwartaal zaten we in een lockdown en was alles gesloten.

Nu alles weer open is, heeft de sector het nog steeds lastig vanwege de anderhalve meter-maatregel. Het kan financieel voor een groot deel niet uit om met deze maatregelen open te zijn. Verder laat de minister weten dat het doel van het tweede steunpakket niet is om de gehele sector overeind te houden, maar om er voor te zorgen dat er geen gaten vallen.