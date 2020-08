Drachtster hoogspringer Douwe Amels vertrekt uit Duitsland

Amels, die voorzitter is van de atletencommissie van de Nederlands atletiekbond, hoopt volgend jaar mee te doen aan de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio. De Fries heeft een persoonlijk record van 2,28 meter, dat is twee centimeter kleiner dan het Nederlands record van Wilbert Pennings. Zondag pakte Amels voor de zevende keer de nationale titel met 2,06 meter.

"Het was al langer duidelijk dat de situatie in Leverkusen niet ideaal was", zegt Amels. "Wie mij al wat langer volgt, weet dat ik van de rigoureuze keuzes ben. Het wisselen van trainer een jaar voor de Olympische Spelen is natuurlijk een risico. Maar één ding weet ik zeker: als ik in Leverkusen blijf, ga ik niet mijn volledige potentie benutten. Ik wil en kan hoger springen dan ik tot nu toe heb laten zien. En door bij Marlies in Zoetermeer te gaan trainen, maak ik de keuze om hier voor te gaan."