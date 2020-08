GGD: Streven om binnen dag te testen lukt momenteel niet

"Er is voor woensdag nog wel plek in IJlst, maar verder zitten we morgen en woensdag vol", zegt Jaap Erik Pijlman, hij is betrokken bij de crisiscoördinatie bij GGD Fryslân. "We proberen dagelijks de testcapaciteit uit te breiden, dat is vandaag ook gelukt, en we kijken of we voor morgen ook meer ruimte kunnen bieden om getest te kunnen worden, maar er zit wel een grens aan omdat de laboratoria tegen het maximum aanzitten. Vandaag testen we 805 en eigenlijk is dat al teveel voor de laboratoria om dat elke dag te doen. We willen het liefst dat mensen binnen een dag terecht kunnen, dat is ons streven."

Het dreigt dat mensen langer moeten wachten op hun uitslag, dat is nu nog niet zo. Landelijk wordt er gewerkt aan een oplossing om meer capaciteit te krijgen. "Voor Friesland is ons beloofd dat we deze week extra capaciteit krijgen om tegemoet te komen aan de vraag."

Opgeschaald

De GGD heeft steeds meer opgeschaald. Drie weken geleden deden ze 2.000 tests per week, nu is dat opgelopen naar 4.400 per week. "We zijn druk bezig nieuw personeel te scholen en dat kost ook tijd. In principe kunnen we voldoende testen. Met de huidige locaties kunnen we makkelijk zo'n 1.500 à 1.600 doen."

Alleen testen bij klachten

Hij doet nog eens nadrukkelijk de oproep dat alleen mensen met klachten zich melden bij de teststraten. "Wel meteen als ze klachten hebben, ook met beginnende klachten." Volgens hem is er een redelijk percentage dat zonder klachten langskomt.

Over de beloofde hulp uit Duitsland kan Pijlman nog niet veel zeggen. "Ik heb daar zelf geen info over, maar dat zou pas eind van deze maand zijn."