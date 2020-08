Leeuwarder Molenpad verandert in milieustraat: rommel inmiddels opgeruimd

Stoelen, tafeltjes, onderdelen van een bed, een bankstel. Het leek wel of het Molenpad in Leeuwarden omgetoverd was tot een milieustraat waar je al je rommel kunt dumpen. De spullen komen uit een gebouw aan de Oostergrachtswal, dat gesloten moest worden omdat het was verkocht. De rommel wordt inmiddels opgeruimd.