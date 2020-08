Zestig procent meer meldingen van overlast door verwarde mensen in zeven jaar tijd

Wat wel opvalt, is dat er in Fryslân momenteel meer overlast is van verwarde mensen dan in de andere provincies in het noorden. In 2019 had Fryslân bijna 5.000 geregistreerde gevallen, terwijl in Drenthe maar 3.000 gevallen waren. En in 2018 waren er in totaal meer dan 11.000 meldingen in Noord-Nederland, waarvan bijna de helft uit Fryslân kwam.

"Ik denk dat dit komt doordat er in Friesland meer meldingsbereidheid is. Dit komt omdat duidelijk 'verwarde' mensen hier goed in beeld zijn", zegt Dhondt. Hij wil bovendien aangeven dat er bij GGZ Friesland niet alleen maar het typische beeld van verwarde mensen zitten. "Wij hebben op dit moment 10.000 cliënten in behandeling in Friesland. Het grootste gedeelte zul je nooit terugvinden in een melding met overlast."