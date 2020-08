SC Heerenveen haalt keeper Jan Bekkema terug

Jan Bekkema begon bij SC Heerenveen in het onder 15-team. Tot en met het seizoen 2018/2019 bleef hij bij de Friese club. Na een uitstapje in Duitsland komt hij nu terug.

SC Heerenveen wilde hem er graag weer bij hebben, omdat ze nog een keeper konden gebruiken voor het team in de onder 21-competitie. "Met het oog daarop waren we op zoek naar een extra doelman", vertelt technisch manager Gerry Hamstra. "Jan kent de club en mag als dispensatiespeler in deze competitie spelen. Met Jan en Jaimy Kroesen hebben we twee doelmannen voor dit elftal."