Aangehouden persoon naast diefstal ook verdacht van woninginbraken

Nadat een inwoner uit Sneek op de fiets was bestolen van een tas met telefoon, belde die de politie met een signalement. De verdachte werd even later aangehouden. Bij de aanhouding vond de politie ook een tweede telefoon, die een paar uur eerder was gestolen bij het recreatiegebied De Potten, aan de Snitser Mar.

Na onderzoek kwam de politie erachter dat de verdachte niet alleen twee telefoons heeft gestolen, maar ook betrokken is bij twee inbraken.