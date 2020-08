Bouw tweede turnhal Sportstad Heerenveen gestart: "Ideaal voor Epkes en Sannes van de toekomst"

Bouwhekken aan de zuidkant van Sportstad Heerenveen laten zien waar de tweede hal precies gaat komen. "De bouw is vorige week maandag begonnen", vertelt Rinse Bleeker, directeur van Sportstad Heerenveen. "We hebben op dit moment al een prachtige turnhal: de Epke Zonderland-turnhal. Hier lopen topsport en breedtesport door elkaar heen. We zitten vol. We kunnen de mensen niet meer kwijt. De selectie van het Nederlands team traint hier wel 30 uur per week. Tegelijkertijd trainen er ook diverse lokale turnverenigingen. Die beiden zitten elkaar nu in de weg."

Twee jaar geleden werden de plannen voor een tweede hal gemaakt en voorgelegd aan de gemeente. Bleeker: "Het gaat ons nooit snel genoeg, maar we zijn blij dat we los kunnen met de bouw. De Olympische Spelen van Tokyo zijn uitgesteld naar volgend jaar. Wanneer we voor de kerstdagen in de nieuwe hal kunnen, dan hebben we nog alle tijd ons ons voor te bereiden op de Spelen."

De nieuwe hal kost 1,2 miljoen euro, die gefinancierd wordt door de gemeente Heerenveen. Sportstad Heerenveen wordt eigenaar en exploitant van de nieuwe hal. "Het wordt een hal die alleen wordt gebruikt voor de topsport", vertelt Bleeker. "Dit is een ideale situatie voor alle Epkes en Sannes van de toekomst."