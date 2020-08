Op wereldreis door Fryslân? Het kan deze winter!

Merk Fryslân organiseert de campagne in samenwerking met VVV Waterland van Friesland en vervoerder Arriva. In Fryslân valt volgens de deelnemende organisaties heel wat te beleven. Daarbij kan gedacht worden aan de Oldehove, de eigen toren van Pisa of de Sahara bij de Kale Duinen in Appelscha. "We kiezen er voor om mensen te laten zien dat ze niet de hele wereld over hoeven te reizen om mooie dingen te zien", vertelt Marin Cnossen van Merk Fryslân. "We hebben een kwinkslag gemaakt naar wereldberoemde attracties in Fryslân. Het is tijd dat Friezen hun eigen provincie beter ontdekken."

Eigen provincie ontdekken

De campagne richt zich op de inwoners van Fryslân en het noorden van Nederland. Hierbij ligt de focus op korte vakanties of een dagje uit. Zo wil Merk Fryslân het seizoen graag verlengen om mensen langer op pad te houden. Cnossen: "De lente was voor ondernemers heel slecht. We willen het seizoen langer uittrekken. Daar hebben we deze campagne ook voor opgezet."