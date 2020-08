Frans geld redt drafsport in Wolvega: na twee faillissementen is de baan nu al 10 jaar stabiel

De baan is voor de draf- en rensport in de provincie van groot belang, zegt Schoonhoven. "Het zou echt zonde zijn als de baan zou verdwijnen. Er is al niet veel meer, alleen nog een baan in Groningen en in Almaar." De baan in Groningen staat echter onder druk. De gemeente daar wil het terrein alleen nog maar gebruiken voor muziekevenementen.

In Wolvega hebben ze ondanks de coronacrisis alles aardig op de rit. "Ik had het liefst dat we hier bij iedere koers twee, drieduizend mensen hadden", zegt de baanmanager. "Dat zit er nu niet in. Maar je ziet dat het online echt hartstikke goed gaat." Dekker doelt op het gokken op de races. Dat kan heel goed via internet. De races zijn online ook goed te volgen.

Dekker ziet de toekomst positief tegemoet. "We zijn begonnen toen het hier niet makkelijk was. We hebben roerige jaren meegemaakt en dan nu nog die pandemie. Maar we zijn niet begonnen om na 10 jaar op te houden. We gaan nog jaren door. Dat is zeker."