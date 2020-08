Stella van Gent (PvdA) wil Tweede Kamer in, met drie andere Friezen

Van Gent stapte vorig jaar op, nadat collega-wethouders het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Botsende karakters en onderling wantrouwen in het gemeentebestuur waren daar de oorzaak van, zei ze later.

Haar naam staat nu op een lijst met vier Friezen, die kandidaat-kandidaatkamerlid zijn voor de PvdA. Behalve Van Gent gaat het om Christa Oosterbaan, die raadslid is op Terschelling, en vier jaar geleden ook kandidaat-kamerlid was, Habtamu de Hoop, die raadslid is in Súdwest-Fryslân, en als presentator werkte bij Het Klokhuis, en Fardau Procee, die vorig jaar voor de PvdA op de kandidatenlijst stond voor het Europees Parlement.

Alle vier moeten ze nog praten met de kandidaatstellingscommissie van de PvdA.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in maart. De Friese afdeling van de PvdA heeft de afgelopen maanden gezocht naar Friezen voor op de kandidatenlijst. De partij zou specifiek op zoek zijn naar jong talent, vrouwelijke kandidaten en mensen die vanuit een maatschappelijke functie de overstap willen maken naar de politiek.

In november wordt duidelijk wie er op de concept-kandidatenlijst komen te staan. De leden van de PvdA moeten er in januari ook nog over stemmen.