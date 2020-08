Poëtische wandeltocht van Tryater: onderzoek naar geluk van Fryslân

In de dorpen is antwoord gegeven op de vraag: waar wordt u gelukkig van? Friezen hebben de laagste inkomens en zijn toch het gelukkigste, volgens het Fries Sociaal Planbureau. Dat werkt samen met Tryater in een meerjarige studie.

Met de voorstellingen 'It Gelok fan Fryslân', eerst in tien dorpen, doen ze de artistieke kant van het onderzoek. Tryater verwerkt de antwoorden van de dorpsbewoners in de wandelingen.

In Marsum liepen de bewoners een verrassende route door het dorp onder begeleiding van muziek en woorden. Te volgen met de koptelefoon langs een gele draad door het dorp.

Fijn en lekker

Voor Tatiana Pratley was het de eerste productie als artistiek leider van Tryater.

"Ik voelde de agfelopen week, met alle mensen die hier aan het werk waren, de kracht van het theater weer. Het is zo fijn en lekker om niet thuis te zitten, maar met zijn allen weer wat te maken", zegt Pratley.