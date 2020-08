Kaatskalender van september toch nog vol: "Dit was een grote uitdaging"

"Dit was een grote uitdaging voor de KNKB", zegt directeur Marco Hoekstra. Hij is blij dat het gelukt is.

Er komen twee wedstrijden in Franeker, waarvan één in combinatie met de hoofdklassedames, en in Sint Anne wordt een experimentele partij gekaatst, met acht in plaats van tien parturen op de lijst. Deze wedstrijd telt niet mee voor de ranking.

De dames maken zich op voor de dames-PC, die eind september op het programma staat. Voor die tijd hebben ze nog wedstrijden in Warga, Franeker en Leeuwarden.