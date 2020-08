Partuur Bergsma wint kaatsen in Huizum

De derde prijs was voor het partuur van Enno Kingama, Erwin Zijlstra en Hessel Postma. Voor Postma was het zijn debuut in de hoofdklasse.

Marten Bergsma is uitgeroepen tot koning.

Bij de dames won het partuur van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marit Zeinstra in de finale met 5-0 en 6-6 van Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol.

De derde prijs was voor Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Manon Scheepstra werd koningin.