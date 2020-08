Speurtocht naar eigenaar bijbeltje uit oorlogstijd eindigt in Leeuwarden

De opa van Oscar werkte in de oorlog bij het Rode Kruis. Hij had een bijbelboekje gekregen van Cornelis Marinus van Leeuwen die in een kamp zat. Het verzoek was om het bijbeltje te doen toekomen aan zijn familie in Nederland. Het bijbeltje heeft al die tijd bij z'n opa en oma op zolder gelegen. Er waren brieven in gestoken, onder andere een envelop met daarop geschreven een adres in Leeuwarden.

Zoektocht van een onbekende

Kocken ontdekte allereerst wie de ouders van Cornelis Marinus waren. Ze woonden in Woerden en zijn inmiddels overleden. Om meer bekendheid te geven aan zijn speurtocht maakte hij een website aan: 'zoektocht van een onbekende'. Daar kwam al snel een bericht op binnen van een dominee uit Woerden aan wie zijn opa had geschreven op zijn zoektocht. Volgens de dominee was degene die zijn opa zocht, verhuisd naar Leeuwarden.

Adres in Leeuwarden

De naam van de stad Leeuwarden was Oscar al eerder tegengekomen. In de bijbel zat een brief met het adres Aert van der Neerstraat 26 yin Leeuwarden. De brief was retour afzender gekomen. Een echte doorbraak was dat Oscar bericht kreeg van iemand wiens opa en oma dezelfden waren als de ouders van Cornelis. Het bleek dat de Van Leeuwens na hem nog drie kinderen hadden gekregen. Twee van hun dochters zijn nog in leven.