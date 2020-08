Auto's belanden in Tjeukemeer na kop-staart-botsing op A6

Het ongeluk vond plaats op kwart over tien niet ver van rustplaats De Lanen op een eilandje in het meer. Daar botste de ene auto achterop de andere. Beide voertuigen kwamen vervolgens in het Tjeukemeer terecht. De ene auto zonk en de andere belandde in de rietkraag aan de rand van het meer.

Hulpdiensten hebben de bestuurders uit de auto's gehaald. Ze zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.