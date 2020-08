Buro de Vries: Topmusicus Femke IJlstra wil niet voor niets spelen

Femke speelt onder andere bij het Koninklijk Concergebouworkest, het Radio Filharmonisch Orkest en het Tonhalle Orchester Zürich. Daarnaast is ze als soloïst op pad met pianiste Celia Garcìa-García en speelt ze in het Syrène Saxophone Quartet, dat ze zelf oprichtte.

Voor muziekprofessionals zijn het moelijke tijden, nu concertzalen leeg blijven en anderhalve meter afstand de norm is. En hoe staat het met de actie die Femke begon om niet langer gratis te spelen op lunchconcerten in grote zalen? Daar kwam ze landelijk mee in het nieuws, toen ze weigerde om nog langer voor nul centen op te treden, terwijl de geluidsmensen en koffieschenkers wel betaald werden.

Nu woont ze in Haarlem, maar hoe lokt het 'heitelân'? Of heeft een musicus in Fryslân helemaal geen toekomstperspectief?

Zondag tussen 12 en 13 uur is Femke IJlstra live te horen over deze en andere zaken in het radioprogramma Buro de Vries.