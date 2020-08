Toernooiwinst voor Sander Arends in Praag

In de eerste set waren er tot 5-5 maar liefst vier breaks van de opslag te zien. Omdat Arends en Pel op het beslissende moment van de set nog een break pakten, was de set binnen. In de tweede set moest een tiebreak het verschil maken. Dat pakte voor de Leeuwarder en zijn maat uit Amsterdam, met minimaal verschil, goed uit.

Door de toernooiwinst pakt Arends 90 punten voor de wereldranglijst. Daarop staat hij nu 77e.