Slotconcert Simmer 2000 in reprise: het allermooiste

Simmer 2000 is in begrip in de provincie. Drie weken lang werden er allerlei activiteiten georganiseerd. 'Friezen om utens' kwamen met Simmer 2000 terug naar Fryslân. Die drie weken met evenementen, exposities en voorstellingen werden afgesloten met een groot slotconcert, met optredens van De Kast, Rients Gratama, Piter Wilkens, Maaike Schuurmans en Albert Bonnema.