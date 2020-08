Manon Kamminga pakt Nederlandse skeelertitel op circuit van Zandvoort, Jorrit Bergsma pakt brons

Met nog vier van de tien ronden te gaan op het natte circuit van Zandvoort, kwamen 17 vrouwen op kop. Kamminga, Wagemaker, Van Maaren, Fleur Veen en Gerline Crediet zagen kans om daar weer uit weg te komen, en één ronde voor het einde hadden ze een kleine voorsprong.

Het kwam in die laatste ronde uiteindelijk aan op een eindsprint, waarin Kamminga met overmacht de sterkste was. Daarmee pakte ze voor de vierde keer de titel bij de dames.

Jorrit Bergsma

Bij de heren ging de titel naar Jordy Harink. Een overwinning met een Fries tintje, want de rijder uit Zaltbommel rijdt in de ploeg van Jillert Anema: Royal A-ware.

Harink slaagde er in om samen met Ruben Ligtenberg weg te komen bij een kopgroep, waar ook Jorrit Bergsma deel van uitmaakte.

In de sprint was Ligtenberg de minste, mar hij werd daarmee wel verrassend tweede. Favoriet Bergsma was in de sprint om de derde plaats uiteindelijk 'the best of the rest'.

Kijk hieronder naar de reacties van Manon Kamminga en Jorrit Bergsma.