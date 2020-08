LIVE: SC Heerenveen krijgt een nieuwe kans om een oefenwedstrijd te winnen

Vfl Osnabrück speelt op het tweede niveau in Duitsland. Met de oefenwedstrijd sluit SC Heerenveen een vierdaags trainingskamp af.

Eerder speelde Heerenveen oefenwedstrijden tegen NAC Breda, Vitesse, De Graafschap en FC Utrecht. Al die wedstrijden gingen verloren. Dit is de één-na-laatste serieuze oefenwedstrijd voordat Heerenveen over twee weken aan de eredivisie begjint met een thuiswedstrijd tegen Willem II. Volgende week is de laatste oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Henk Veerman, de aanvaller die is teruggekeerd op het oude nest, maakt tegen Osnabrück zijn rentree.