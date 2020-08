Team Wybe laat waterfiets te water voor elfstedentocht

Team Wybe is een vriendengroep die zes jaar geleden opgericht is ter nagedachtenis aan Wybe Leenstra die aan kanker is overleden.. De elfstedentocht op de waterfiets is nog niet eerder gedaan, zegt Douwe de Vries van Team Wybe.

He geld dat de tocht op de waterfiets oplevert, gaat naar het KWF Kankerfonds. Er liggen al contacten met Maarten van der Weijden over de bestemming van het geld. Er moet zo weinig mogelijk aan de strijkstok blijven hangen, zegt Douwe de Vries. De waterfiets bestaat uit een vlot met drijvers. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het blijft drijven. We moeten het maar ervaren."

Mensen die de jongens in actie willen zien op de waterfiets: zaterdagmiddag om 14:30 uur fietsen ze van Koudum naar Workum.