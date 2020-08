Politie grijpt in bij car meeting in Drachten

Of er ook boetes uitgedeeld zijn in Drachten, is niet bekend. Vlak na het bezoek van de politie besloot de groep weg te gaan en een andere ontmoetingslocatie te zoeken.

Een auto-ontmoetingsplek aan de Junokade in Leeuwarden is door de gemeente 's avonds afgesloten voor het verkeer vanwege overlast. Deelnemers aan car meetings zoeken nu andere locaties op, onder andere in Heerenveen en Drachten.