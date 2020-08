Sven Nieuwpoort opende de score tegen NEC "blij dat ik weer iets kan terugdoen"

Henk de Jong is "hartstikke blij" met de overwinning. "Er was wel een beetje lawaai. Je kunt de mensen ook niet de mond dichtbinden. We doen het netjes en de mensen zitten op afstand. Het was weer een heerlijk avondje en ik was blij dat er een beetje lawaai was. Hartstikke lief. Maar we doen het netjes."

Cambuur speelde na het eerste doelpunt wel minder goed. "Dat is kracht", We missen nog de scherpte om een hele wedstrijd te spelen zoals wij dat doen. Wij zijn de enige ploeg die vol op de helft van de tegenspeler speelt, die vol drukt geeft. Dat kost kracht. NRC speelde compacter. Wij overbruggen afstanden die niet normaal zijn. Dan mogen de jongens wel er even iets meer moeite mee hebben. Vergeet niet, we hebben zes maanden niet gevoetbald. Het is gewoon wennen."