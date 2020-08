Cambuur pakt eerste drie punten van nieuw seizoen met verdiende 2-0 overwinning

Cambuur dominant, maar niet doortastend

SC Cambuur was in de eerste helft wel dominant, maar kon niet echt een stempel op de wedstrijd drukken. Het was een helft van 'net niet': de laatste pass was dan niet scherp genoeg en deze kwam vaak niet aan. Cambuur kreeg wel een aantal hoekschoppen, maar vanuit de meeste corners kwam niet veel gevaar voor keeper Alblas van NEC.

Door zowel Kallon als Antonia, die meerdere keren wisselden van kant, werden vele voorzetten gegeven. Die kwamen vaak niet aan, of er zat net een verdediger van NEC tussen.

Grootste kansen

Linkervleugelverdediger Jasper ter Heide maakte na zo'n tien minuten een overtreding aan de linkerkant van het veld. Middenvelder Jordy Bruijn van NEC kreeg de grootste kans met een vrije trap vanaf de rechterkant. Via keeper Sonny Stevens van SC Cambuur ging de bal via de lat over de goal.