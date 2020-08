Zangeres Kovacs schrijft lied geïnspireerd op kostuum Mata Hari

Het nummer vormt het startschot voor de vijfde editie van het project Art Rocks, waarbij muzikanten worden uitgedaagd om een lied te schrijven dat geïnspireerd is op een kunstwerk uit de collecties van vijftien verschillende Nederlandse musea.

Bovendien is hier een wedstrijd aan verbonden. De finale daarvan vindt plaats in de Amsterdamse popzaal Paradiso, in maart 2021. Iedereen van vijftien jaar en ouder kan meedoen. De winner krijgt een geldprijs van 1000 euro. Op 13 september is er in het Fries Museum een masterclass songwriting, voor mensen die aan de muziekcompetitie willen deelnemen.

Fascinatie voor Mata Hari

Kovacs, die in 2014 bekend werd in binnen- en buitenland met het nummer 'My Love', koos dus voor het museumstuk van de Friese spionne, dat in Leeuwarden te zien is. "Mata Hari fascineert mij buitengewoon door het mysterie dat haar omringt en haar tragische einde. Al met al de juiste ingrediënten voor een boeiende soundtrack."

Beluister hieronder Kovac's Mata Hari: