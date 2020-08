Boeren hebben last van luizen in suikerbieten door verbod op bestrijdingsmiddel

Volgens bestuurslid Tineke de Vries van LTO Noord moeten de boeren tegenwoordig spuiten tegen de luizen. "Dat deden we anders nooit. Doen we nou wel om de schade binnen de perken te houden. De gevolgen voor het milieu zijn erger, we worden op kosten gejaagd en zijn altijd onderweg met de spuit. Dus de winst is negatief."

Door het gebruik van de luizenmiddels sterven er ook nuttige insecten. Het verboden middel heeft nadelige effecten voor bloeiende gewassen en bijen. "Maar bieten bloeien niet en er komen dus ook geen bijen op af", zegt De Vries. "Dus het middel is erger dan de kwaal."

Van de negentien landen in de EU waarin men suikerbieten verbouwt, zijn er twaalf landen die inmiddels wel een ontheffing hebben afgegeven, zo zegt De Vries. Voor een ontheffing in Nederland moeten de boeren aankloppen bij minister Carola Schouten van Landbouw, maar De Vries is er niet zeker over of de minister hierin meegaat. Volgens de LTO leidt dit tot een ongelijke situatie in Europa.