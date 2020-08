Boegbeeld Kees Koudstaal van Wâldrock en Kiehool in Burgum neemt afscheid

Koudstaal kwam in 1984 naar de Wouden en ging aan de slag bij Kiehool, dat toen nog maar kort in de boerderij aan de Schoolstraat zat. Het centrum werd in de jaren '80 steeds populairder onder jongeren. Er kwamen ook meer concerten en zo ontstond uiteindelijk Wrâldrock. Eerst was dat nog een popfestival, maar later veranderde het in een metalfestival. Wrâldrock werd daarmee een bekend begrip, in zowel binnen- als buitenland.

Onder leiding van Koudstaal veranderde Kiehool in de loop der tijd van jongerencentrum naar een ontmoetingsplek voor nog veel meer doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Het centrum heeft zware jaren achter de rug en lag in de clinch met de overkoepelende organisatie, maar kwam uiteindelijk toch onder één dak met andere organisaties in Glinstra State in Burgum.

Op zaterdag 12 september is er een afscheidsreceptie voor Koudstaal in Glinstra State. Zijn functie wordt overgenomen door Rinske Kootstra.