Acht weken Simmer yn Fryslân: "Eigenlijk waren ze allemaal enthousiast"

"Toen we aan het voorbereiden waren, keken we waar we naartoe wilden", zegt Sijtsma. Op een kaart van Fryslân staan veertig prikkertjes. "Het is een beetje verspreid over de hele provincie. Ook aan de hand van thema's: zwembaden, musea, bedrijven; noem maar op. Dan moet je contact opnemen met de mensen en dorpsbelangen daar: vind je het ook leuk om mee te werken?"

Dat wilde iedereen eigenlijk wel, vertelt Sijtsma. "De dorpen konden zelf laten zien hoe trots ze zijn op hun eigen dorp en welke bijzondere dingen er zijn." Niet alleen vanuit de dorpen zelf klonken positieve reacties, ook mensen die de programma's van Omrop Fryslân volgden waren enthousiast. "Die zeggen: 'wat een leuk dorp, dat wisten we niet, daar moeten we eens naartoe'!"

Niet alles volgens planning

Hoe goed alles ook geregeld was, op locatie verliep niet altijd alles volgens planning. Zo kreeg Froukje het met een loopse cavia aan de stok en viel bij Maaike van der Hoek de microfoon in het water. Die werd een dag later weer teruggevonden.