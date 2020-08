SC Heerenveen: Chidera Ejuke naar Rusland, Hicham Faik naar Saoedi-Arabië

Over de transfersommen is niets bekend gemaakt. In het geval van Ejuke zou het gaan om zo'n twaalf miljoen euro.

Ejuke maakte afgelopen seizoen negen goals en gaf vier assists. Een jaar geleden nam Heerenveen Ejuke over van het Noorse Vålerenga. De hele week al deden de geruchten de ronde over de transfer van de Nigeriaanse dribbelaar, maar nu is het officieel bevestigd.

Ook van Faik is al langer bekend dat hij in gesprek was met een anders club. Heerenveen nam hem een jaar geleden over van het Belgische Zulte Waregem. Het afgelopen seizoen speelde hij dertig wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde. Hij tekent voor twee jaar bij Al-Faisaly.