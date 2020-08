Vakbonden positief over nieuw coronasteunpakket: "Er is veel geld beschikbaar"

Het kabinet trekt 11 miljard euro uit voor een nieuw coronasteunpakket. De afgelopen dagen werd hierover al een akkoord bereikt met de werkgevers en de vakbonden. Het pakket loopt tot juli volgend jaar. De vakbonden reageren positief over het nieuwe steunpakket. Voorzitter Piet Fortuin van het CNV: "De drempel is niet verhoogd en er is veel geld beschikbaar. Meer dan een miljard voor 'scholing' en dat is heel belangrijk."