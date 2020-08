Strontweek gaat niet door: te ingewikkeld

Het is te ingewikkeld om alle evenementen coronaproof te organiseren, is gebleken. De verenigingen die de verschillende evenementen organiseren, hebben nog wel geprobeerd of die evenementen los van elkaar waren te organiseren. Maar elk onderdeel van de strontweek leunt ook op de sfeer en de reuring van de andere evenementen. Daarom is besloten alles naar volgend jaar te verschuiven.