Miranda Werkman maakt serie over de GGZ: "Taboedoorbrekend"

"Dat deze man zijn verhaal in het Fries op televisie vertelt, open en bloot, vind ik taboedoorbrekend. Al zou er maar één iemand thuis op de bank zitten en denken 'dat heb ik ook' of 'zo voel ik mij ook', dan heeft het een bijdrage geleverd. Je hoeft je er niet voor te schamen. Het komt altijd ergens vandaan. Het is niet zo dat je ineens flipt of het leven niet meer aankunt. Er zit altijd een opbouw in. Dus je kunt er heel gemakkelijk over oordelen maar het heeft altijd een reden. Nu zijn vooroordelen niet van gisteren en ook ik heb ze soms. Vooroordelen komen uit prehistorie. Vroeger moesten de mensen daar op af gaan. Is iemand goed of niet, is dit de gevaarlijke stam of zijn het onze vrienden? Net als angst is het zeer functioneel. Vooroordelen ordenen ook je wereld. Het is niet per se verkeerd om vooroordelen te hebben, maar je kunt er wel veel mensen pijn mee doen."

Heb je je ook verdiept in vergelijkbare programma's?

"Er zijn wel meer series gemaakt over instellingen als GGZ Friesland, bijvoorbeeld op landelijke televisie door Tygo Gernandt. Maar die bevestigen juist vaak de vooroordelen. GGZ Friesland wil graag van het stigma af, voor Omrop Fryslân een prachtige kans om achter de vaak gesloten deuren te kijken. Ik hoop dat dit meer begrip en minder taboe voor hulpverleners en patiënten oplevert. Dat het helemaal niet ongewoon is om hulp te vragen of te krijgen. Het was een intensieve samenwerking en de draaidagen waren ook pittig. Met deze kwetsbare doelgroep moet je het juiste moment pakken, en zelf ook goed kunnen aanvoelen hoe ver je kunt gaan. Hoe je binnenkomt is allesbepalend. Mijn verleden bij het GGZ heeft me geholpen dat goed te doen."

Welk verhaal is je het meest bijgebleven?

"Ieder verhaal in de serie is bijzonder, maar wat ik vooral bijzonder vind, is dat de mensen zo moedig waren dat ze het vertellen en konden aangeven waar het vandaan komt. Een veilig gezin en onbezorgde jeugd is zo belangrijk, heb ik geleerd. Dat ik dat had, vond ik heel gewoon. Ik wist niet beter. Maar toen ik naar Zwolle ging voor studie, kwam ik met een hele andere scene in aanraking. Scheidingen, verslaving, geweld, misbruik. Ik heb mijn ouders daar later voor bedankt met een brief dat ze me zo'n stevige basis hebben gegeven. En ook al hoort dat natuurlijk eigenlijk de gewone gang van zaken te zijn, het wil niet zeggen dat als je uit een geborgen gezin komt dat je dan niet in aanraking komt met de GGZ. Er leeft meer achter de gewoonste deuren dan wij weten met ons allen."