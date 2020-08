Weromrop: Kijk hier het slotconcert van Simmer 2000 terug

Het Slotconcert Simmer 2000 werd opgenomen op 22 juli 2000 in het FEC in Leeuwarden. Met medewerking van De Kast, Rients Gratama, Piter Wilkens, Maaike Schuurmans, Albert Bonnema, Basic Bigband, De Bazuin en het NNO. 'It paad werom', 'De bugel fan Looft Den Heer' en het Simmer 2000-lied, ze komen allemaal nog een keer voorbij.

Heruitvoering slotconcert live te volgen

Omrop Fryslân doet het slotconcert van Simmer 2000, SimmerTime, twintig jaar later nog eens over. Op zaterdag 29 augustus gaan dezelfde artiesten het SimmerTime opnieuw uitvoeren. De Kast, Piter Wilkens, Albert Bonnema en Maaike Schuurmans komen daarvoor naar Boazum. Sneon yn Fryslân is er live bij, alles is voor iedereen live te volgen van 13.00 tot 18.00 uur op radio en televisie bij Omrop Fryslân.