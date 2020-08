Coronatestlocatie verplaatst van Sneek naar IJlst, nu al grote drukte

"We zien inderdaad dat het druk is. Zo druk zelfs dat de wachttijd oploopt. Wie op vrijdag een test aanvraagt, kan niet eerder dan maandag terecht", zegt De Jong. "En daarna moet je nog maximaal 48 uren wachten op de uitslag. Dus in totaal ben je dan zomaar vijf dagen verder voordat je bijvoorbeeld weer aan het werk kunt."

Volgens De Jong is dat vervelend, maar is er momenteel ook weinig aan te doen. "We kunnen de testcapaciteit in het weekend nog een beetje uitbreiden, maar het probleem is dat ook de laboratoria de drukte niet aankunnen."