Operaasje Fryske Flagge: Jacob Waslander fietst naar z'n werk Washington

Jacob Waslander werkt voor een groot onderzoeksinstituut, waarvan het hoofdkantoor in Washington DC ligt, vlakbij Bethesda. "In Nederland werkte ik voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en hield ik me bezig met klimaat en energie. Dat heeft altijd mijn interesse gehad, de financiering van duurzaamheid. Toen kwam hier een vacature en daar heb ik op gesolliciteerd. Ik hield me bezig met hoe we de transitie naar een betere planeet moeten financieren."

Waslander en z'n gezien hebben op flink wat plekken op de wereld gewoond. Het bevalt ze goed in de VS. "We hebben het hier ontzettend fijn. Het is hier aangenaam wonen."

"Ik kom zelf uit Marsum, mijn vrouw komt uit Drenthe. We hebben altijd nog een huis in Drenthe. Een van de kinderen is geboren in Zwitserland, een ander heeft een Amerikaans paspoort en de derde is geboren toen we onderweg waren naar Mali. Maar ze voelen zich alle drie alsof ze uit Drenthe komen. En we gaan nog vaak naar pake en beppe, die in Fryslân wonen."

Wat zien we op de foto?

"Dat is het centrum van Washington", vertelt Jacob. "Het is de route die ik naar m'n werk fiets. Het is de grote as, door Washington DC. De obelisk is het Washington Monument, het monument voor George Washington, de eerste president van Amerika. Daarachter, net niet op de foto, staat nog het monument voor de Tweede Wereldoorlog en ook het Capitol, het parlementsgebouw van Amerika."