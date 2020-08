Gemeente Heerenveen maakte rekenfout: tegenvaller van 2 miljoen euro

Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft aangegeven dat de gemeente dacht dat er geld kon worden uitgegeven dat er eigenlijk niet was. De begroting is dus te hoog ingeschat. Dat betekent ook dat er nu bepaalde keuzes moeten worden aangepast. De fouten zijn waarschijnlijk gemaakt bij het nieuwe begrotingssysteem in 2017. Vanaf dat moment zijn incidentele bedragen opgenomen als structureel. Daardoor leek de gemeente vanaf 2020 meer geld te hebben dan dat eigenlijk het geval was.

Omdat wethouder van financiën Hans Broekhuizen (CDA) over enkele weken vertrekt - hij wordt burgemeester van de gemeente Twenterand - gaf burgemeester Van der Zwan toelichting op de financiële problemen.

"We zijn allemaal mens"

Het college vindt niet dat er meteen een wethouder moet opstappen vanwege de kwestie. De leden voelen de verantwoordelijkheid, maar geven aan dat er de facto geen geld verdwenen is. "Fouten zijn nooit uit te sluiten, we zijn allemaal mens. We zijn blij dat onze afdeling financiën de fout zelf heeft geconstateerd en dit onmiddellijk bij de directie heeft aangegeven," zo schrijft de gemeente.

Medewerkers van de gemeente hebben de fouten gevonden bij het opstellen van de conceptbegroting 2021. Een externe partij heeft daarna onderzocht hoe de tekortkomingen precies zijn ontstaan en hoe groot ze zijn. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om een probleemanalyse en advies op te laten stellen door een externe adviseur.

Toezichthouder provincie Fryslân is geïnformeerd. De gemeente stond eerder een tijd onder toezicht als artikel 12-gemeente. Op 1 september komt de raad bijeen voor een extra commissievergadering om te praten over de kwestie. De raad zal 2 miljoen moeten snijden in de begroting van 2021 om te voorkomen dat Heerenveen weer in de rode cijfers duikt.