Gemeente Heerenveen maakte rekenfout: structurele tegenvaller van 2 miljoen euro

Verschillende leden van de gemeenteraad geven aan dat ze erg geschrokken zijn van de financiële tegenvaller. "Ik zit al 20 jaar in de gemeentepolitiek, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt gemeenteraadslid Age Hartsuiker van Heerenveen Lokaal. "Het betekent dat wij als raad besluiten hebben genomen op basis van verkeerde cijfers. Ik neem dat bijzonder hoog op, want zoiets mag niet voorkomen." Hartsuiker maakt zich ook wel zorgen over de gevolgen van het structurele tekort. "Het betekent dat veel zaken waarover we hebben besloten mogelijk weer op losse schroeven komen te staan." Hartsuiker wil zich daarom sterk maken voor het 'vitaliteitsfonds', voor het opknappen van dorpskernen in dorpen zoals Akkrum en Jubbega. "Daar mogen we nooit op terugkomen. Dan krijgen we een heel groot probleem in deze gemeente."