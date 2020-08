Vrijdagmarkt over 1,5 meter: "De minister zal zichzelf ook een aso vinden"

"Opstappen, en wel direct!", riep iemand boos. Terwijl een ander zei: "Ach, het zijn ook mensen. Dit kan iedereen overkomen." Volgens een van de kooplieden betekent het wel dat je vanaf nu niet meer met goed fatsoen een boete kunt uitdelen. "Hij laat zelf zien dat het wel eens mis gaat, dan kun je dat een ander niet kwalijk nemen." Een Leeuwarder vrouw was heel direct: "Dy lui doen mar wat se wille. Dan sêge se sorry en dan is 't weer klaar, mar Jan met de Pet krijt in dikke boete!"

Anderen waren milder: "Het blijkt dat het gemakkelijker is om in woorden te zeggen hoe het moet, dan dat ook echt in de praktijk te brengen." Een heldere conclusie van een ander was: "Ik ga ervan uit dat niemand ziek wil worden en dat dus iedereen z'n best doet."