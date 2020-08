Vraag naar coronatesten in Fryslân neemt toe, maar beschikbaarheid neemt af

"Het is op zich een goede zaak dat mensen met klachten zich willen laten testen. Maar wij hebben het vermoeden, misschien nog niet eens heel erg in Fryslân, dat mensen zonder klachten zich ook willen laten testen. Dat is niet de bedoeling. Het testbeleid is: echt alleen bij klachten," benadrukt Margreet de Graaf van GGD Fryslân.

En dat is een kwestie van solidariteit, geeft ze aan. "Iedereen heeft wel door dat er krapte is bij de laboratoria. Het zorg- of onderwijspersoneel met klachten komt er nu misschien niet door of moeten lang wachten, en die willen we juist graag bij de testlocaties hebben."

Test enkel bij klachten: "Het zekere voor het onzekere nemen geldt niet"

Er zijn mensen zonder klachten die denken: ik wil zekerheid, ik laat me toch testen. "Maar het zekere voor het onzekere nemen, dat geldt niet. Dat kan niet. Je neemt eigenlijk een soort schijnveiligheid. Het is als een zwangerschapstest: als je te vroeg bent, meet je nog niets. De uitslag is dan nog niet betrouwbaar, maar mensen denken dat wel. Het heeft écht geen nut om te testen als je geen klachten hebt," zegt De Graaf.

Bovendien is de betrouwbaarheid niet zo hoog als testen bij klachten. "Het kan een vals positief zijn. Maar denk aan hoe besmettelijk mensen zijn die geen klachten hebben. Als het gaat om de bestrijding van het virus, gaat het om het tegengaan van overdracht. Het gedrag van mensen, het voorkomen van besmetten, is het meest belangrijk. Zo bestrijden we dit het meest effectief. Als er te weinig is en laboratoria het niet aan kunnen, moeten de mensen met klachten dus voor de mensen zonder klachten gaan."

Overhevelen testmateriaal

En dan is ook nog eens bekend geworden dat minister Hugo de Jonge mogelijk testmateriaal van rustige regio's wil verplaatsen naar regio's met meer besmettingen. "De minister heeft het aangekondigd, maar we hebben nog geen oproep gekregen hoeveel het precies moet zijn en wat het voor ons betekent. Als er een besluit genomen wordt door de minister, kun je daar last van krijgen. Maar je kunt er niets aan doen," zegt De Graaf.