Bekijk vanaf nu de actuele coronacijfers bij Omrop Fryslân

De laatste weken laaide het virus weer even op en ook in Fryslân nam het aantal besmettingen toe. In onze trendgrafieken is dit goed terug te zien. Inmiddels daalt in Fryslân het aantal gemelde besmettingen per dag weer.

Meeste gevallen op 9 april

In de grafiek met besmettingen in Fryslân is goed te zien dat 9 april de zwaarste dag voor onze provincie was. Op die dag, op de kop af een maand na de eerste Friese gevallen in Gorredijk, werden er 36 mensen positief getest op het coronavirus. Tegelijk waren we ons op die dag nog maar nauwelijks bewust van de gevolgen voor de lange termijn. Op die bewuste 9 april werd nog overwogen om de Sneekweek gewoon door te laten gaan.