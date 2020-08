Langezwaag krijgt plaquette voor zeven oorlogsslachtoffers

De werkgroep Monument Langezwaag heeft zich verdiept in het verloop en de betekening van de Tweede Wereldoorlog voor het dorp en de inwoners. De werkgroep bestaat uit mensen van het plaatselijk belang, de kerk en de basisschool. Ze kwamen erachter dat zeven mannen uit Langezwaag zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Indië.

De plaquette is een eerbetoon en een blijvende herinnering aan de zeven slachtoffers. De onthulling aan de Tsjerkeleane in het dorp zou al op 3 april zijn, maar dat is door de coronamaatregelen verplaatst naar 4 september. Burgemeester Ellen van Selm onthult het monument, leerlingen van basisschool De Wjukslach lezen een gedicht en legen een krans, en de fanfare OKK Jonkerslân speelt het Taptoe-signaal.